على الرغم من إعاقته الذهنية .. طفل أمريكي متهم بالإرهاب

واشنطن(صدى):

وجهت معلمة بإحدى المدارس الأمريكية اتهاماً لطفل مسلم أمريكي من ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه إرهابي ، وقامت باستدعاء الشرطة لتلقي القبض عليه ، بعدما سمعت الطفل محمد سليمان يردد كلمتي ” الله ” و ” انفجار ” باستمرار .

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ” الإندبندنت ” فيبدو أن المعلمة لم تفهم قصد الطفل جيداً وهو ما أثار الرعب في نفسها ، فيما نفى والدا الطفل صحة الإدعاء مؤكدين أن طفلهما عاجز تماماً عن الكلام ، وقدراته العقلية محدودة ، خيث أبدا كليهما الانزعاج من التحقيقات التي دامت لمدة 4 أسابيع مما حول حياتهما إلى جحيم .

واختتمت إدارة شرطة ” بيرلاند ” تحقيقاتها بأنه لم تعد هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات ، حيث ثبت أن الطفل لا يمتلك القدرة على تنفيذ ما تم اتهامه به ، فيما تستمر حتى الآن خدمات حماية الأطفال في متابعة تحقيقاتها حول الواقعة .