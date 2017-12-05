بالفيديو.. بدء التحقيق في مشاجرة الفتاة مع رجال هيئة الأمر بالمعروف

علي القحطاني(صدى):

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع أقوال جميع الأطراف والشهود في المشاجرة التي وقعت بين إحدى الفتيات وأفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعمل بمحل داخل أحد الأسواق.

وقال شقيق الفتاة عبر برنامج ” رصد ” ، أن القضية ستأخذ مجراها النظامي لمعرفة الحقيقة، لينال المخطئ عقابه بالشرع بعد جمع الأدلة وتقديمها للنيابة العامة، مؤكدًا أن هناك مقطع فيديو آخر من داخل المحل، يفضح الاعتداء الذي تعرضت له أخته، والذي تسبب بكدمات وإصابات بسيطة متفرقة، وأن الجهات الأمنية تتحفظ عليه.

وكانت الرئاسة العامة للهيئة فرع منطقة الرياض أصدرت بيانا بأنها ستقوم بالتحقيق في الواقعة، بعد أن اتهم أخو الفتاة رجال الهيئة بالاعتداء عليها بالضرب على الفك، وكسر أظافرها.