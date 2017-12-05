آريين روبن: ذكرياتي سيئة مع ” مدريد ” و حققت نجاحات كبيرة مع البافاري

نواف السالم(صدى):

اكتشف لاعب بايرن ميونخ الهولندي آريين روبن ، أنه اتخذ قراراً صائباً بمغادرته لفريق ريال مدريد الإسباني ، حيث كان يعتقد أنها خطوة للوراء تقضي على طموحاته .

إلا أن اللاعب تمكن عبر انتقاله إلى الفريق البافاري من الوصول إلى المباراة الـ100 على المستوى الأوروبي ، حيث كان هدفه هو الفوز في دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة والذي مثل حلماً لأعضاء الفريق كافة ، على عكس مبارياته مع ريال مدريد والتي لم تنجح لمدة عامين ، وفقاً لما ذكره في حواره مع الاتحاد الرسمي لليويفا ،

ومن جانبه ، أكد النجم الهولندي أنه يرتبط مع الفريق المدريدي بذكريات سيئة خلال مسيرته ، وهو ما جعل انتقاله منه عام 2009 إلى ” ميونخ ” الألماني أفضل قرار يمكن اتخاذه .

يذكر أن آريين روبن يستعد غداً الثلاثاء لمواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا .