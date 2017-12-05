روبوت جديد يعالج الأزمات النفسية

لندن(صدى):

صمم مجموعة من الباحثين إنسان آلي أطلق عليه اسم ” ووي بوت ” ، مخصص لمساعدة من يعانون من أمراض ومشاكل نفسية من خلال الدردشة معهم عن طريق تطبيق ” ماسنجر ” الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، حيث يعد هذا الاختراع هو الأفضل بالنسبة لهذه الفئة التي تحتاج إلى معالج نفسي سري بلا حرج .

وطور الباحثون هذا الروبوت ليتمكن من مساعدة الأشخاص في الحد من أعراض القلق والاكتئاب ، حيث أصبح هناك حوالي 2 مليون محادثة تجري عن طريق هذا الاختراع أسبوعياً ، وفقاً لما ذكره موقع ” ديلي ميل ” البريطاني ، حيث تمت برمجة البرنامج لمحاكاة الإنسان والتحدث معه من خلال تقديم المشورة والرفقة والتوجيه بالإضافة إلى المساعدة الذاتية التي يحتاجها البعض لتخطي الأزمة النفسية .

وعلى الرغم مما وصلت إليه دردشة الذكاء الاصطناعي من تطورات هائلة تفيد البشر ، إلا أن هذا الاختراع أثار مخاوف بعض العلماء بسبب عدم تمكنه من حماية المرضى بموجب قوانين السرية الأمريكية .