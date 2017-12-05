نجل علي عبدالله صالح: دماء والدي ستكون جحيما على العمالة الإيرانية
أصدر أحمد علي عبدالله صالح السفير اليمني السابق في الإمارات والابن الأكبر لرئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل ، بياناً ينعي خلاله والده ، قائلاً ” تقدم بأحر التعازي والفخر باستشهاد الزعيم البطل علي عبدالله صالح واقفًا شامخًا كالجبل في وجه الرجعية والعمالة الإيرانية ” .
وتوعد نجل ” صالح ” بالثأر لدماء والده من الإيرانيين ، حيث علق قائلاً ” أتعهد لكل أبناء اليمن العظيم في الداخل والخارج بأن دمائه الطاهرة ستكون جحيمًا يرتد على أذناب إيران أينما وجدوا ، الرحمة لشهيد الوطن الكبير والخزي لعملاء إيران الذين عاثوا في الأرض الفساد والانتقام الممنهج على مدى ثلاثة أعوام ولا نامت أعين الجبناء ” .
شيخين[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 37 دقيقة
يالله ورنا مراجلك
مغرد[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 31 دقيقة
والدك راح ضحيت خيا نه من داخل الحرس الجمهورى ولا زم تردع للشرعيه بسرعه وتحل مكان ابوك مع الشرفيه وليكن بسرعه اعلان فى تلفزيون رسمى