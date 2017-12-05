توكل كرمان معادية ” تصرفات صالح السياسية ” : ” خطيئة ذاق وبال أمرها “

فهمي محمد(صدى):

علقت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، على مقتل الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذي لقى حتفة، اليوم الإثنين، على أيدي ميليشيات جماعة الحوث.

قالت ” كرمان ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، إنها ” خطيئة أحاطت به وذاق وبال أمرها ” .

ولاقت هذه التغريدة انتقادات عدة من قِبل بعض اليمنين الذين اعتبروا كلمات كرمان بمثابة “تشفي” ي الرئيس السابق، وهو مما لا يتناسب مع شخصية عامة نالت جائزة نوبل للسلام.

وهو الأمر الذي دفع الناشطة اليمنية، إلى أن تنشر تغريدة أخرى توضح موقفها من عبد صالح، إذ قالت إنها لا تعاديه كإنسان عادي ومواطن يمني، وإنما هي تعادي تصرفاته السياسية التي أودت بمصير اليمن أدراج الرياح.