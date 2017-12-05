عابثون يتلفون كاميرات رصد مخالفات النظافة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أعلنت أمانة الطائف اليوم الاثنين، عن قيام عابثين بتحطيم كاميرات مراقبة للنظافة وضعتها في مواقع يكثر فيها رمي المخلفات والحيوانات النافقة، وذلك بعد أن قامت الكاميرات برصد مخالفين يلقوا الحيوانات النافقة والمخلفات الصلبة إلى جانب الطرق، غير مكترثين باللوحات التحذيرية والإرشادية، ما يخضعهم إلى العقوبات النظامية.

وأكدت الأمانة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة ستضبط المخالفين وتغريمهم من دون التهاون مع المستهترين بالصحة العامة وملوثي البيئة، وأهابت بالأهالي التعاون لتحقيق الصالح العام والحفاظ على البيئي.

وكانت الأمانة، قد بدأت في تطبيق برنامج لمراقبة أعمال النظافة والإصلاح البيئي وضبط المخالفين، من خلال تزويد الأعمدة في الشوارع العامة والطرق السريعة والأماكن التي يكثر بها رمي المخلفات، بكاميرات لرصد المخالفين، مشيرة أن عدد الكاميرات تجاوز 20 كاميرا موزعة على 7 مواقع، وذلك ضمن خطوة أولى للمرحلة الأولية لتغطية الطائف والضواحي بكاميرات الرقابة.