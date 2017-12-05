” الباسيفيك ” .. أسماك تخشى المياه

نورة الشهري(صدى):

اكتشف العلماء وجود فصيلة من الأسماك تتمكن من العيش خارج الماء وهو الأمر الذي يعد خارجاً عن المألوف فيما يتعلق بطبيعة السمك المائية ، إلا أن هذه السمكة موجودة بالفعل في جزيرة ” غوام ” بولايات ميكرونيسيا المتحدة .

واتضح للباحثين أن السمكة من نوع ” الباسيفيك ليبينغ بلاني ” ، وهو النوع الذي يخاف من العيش داخل المياه لعد إجادته السباحة ، حيث تختبئ هذه الأسماك داخل كهف يرتفع حوالي 3 أقدام عن مستوى الماء ، حتى لا تصيبها موجة مائية مرتفعة ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية .