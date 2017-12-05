محافظ بيشة يتفقد مراكز أمن الطرق

أبها(صدى):

تفقد اليوم الإثنين، محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة وبحضور رئيس مركز الجنينة سعيد الاحمري وقائد دوريات أمن طريق ابها بيشة الرائد مشبب الاحمري ورئيس بلدية النقيع أحمد العربي، مواقع إنشاء مراكز انطلاق دوريات أمن الطرق المستحدثة على طريق ” بيشة – الرين ” .

واستمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل عن أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مركز انطلاق دوريات أمن الطرق بالضنط ، ومشروع مركز انطلاق دوريات الأمن بخشيم الذيب ومركز الصايرة الذي سيبدأ تنفيذه في المرحلة القادمة استكمالاً للجهود الأمنية الهادفة إلى تعزيز وتطوير العمل الأمني بالمحافظة.

كما ستغطي تلك المراكز النطاق الإشرافي لمحافظة بيشة وستساهم دوريات أمن الطرق على طريق ” بيشة – الرين ” ، بتكثيف الوجود الأمني وتقديم المساعدة للعابرين والمستخدمين له على مدار الساعة.