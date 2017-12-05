وزير الحرس الوطني يفتتح المنتدى الثامن للأبحاث الطبية اليوم

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، اليوم إفتتاح فعاليات ” المنتدى السنوي الثامن للأبحاث الطبية ” الذي يعقد بعنوان (الازدهار الوطني عبر الابحاث الطبية والابتكار )، خلال الفترة من 17- 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق 5-7 ديسمبر 2017م، وينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وثمّن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، لفعاليات المنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية تؤكد حرصه الكريم على دعم البحث العلمي والاهتمام بهذا الجانب الذي يعد عنصرًا أساسيًا في بناء وتقدم ونهضة الشعوب .

وبين الدكتور القناوي أن المنتدى الثامن يحظى بمشاركة عدد من أبرز الجهات المحلية المهتمة في مجال الأبحاث مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إضافة إلى متحدثين محليين ودوليين من المتخصصين في مجال الأبحاث الطبية .

وأكد أن هذا المنتدى يستهدف العلماء والباحثين والممارسين الصحيين، وطلاب الصحة الإكلينيكية والطب الحيوي وممولي الأبحاث الصحية. وسوف يشارك فيه نخبة من المتحدثين العالميين في مجال الأبحاث اضافة الى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمهتمين في مجال الابحاث الطبية .

وبين أن المنتدى يهدف بشكل أساسي إلى تقديم الفرصة للباحثين والأطباء والمتخصصين في الابحاث والممارسين الصحيين للتواصل وتبادل الخبرات مع نظرائهم على الصعيد الوطني والعالمي، ومناقشة أحدث التطورات والأبحاث الطبية في مجال الأولويات الاستراتيجية ، وبدء علاقة تعاونية بين مراكز التطوير البحثي والمراكز البحثية الوطنية منها والعالمية؛ لدعم الأبحاث والابتكار والاقتصاد المعرفي تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولما يتضمنه هذا المنتدى من محتوى علمي وطبي كبير سواء من الاوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل، التي يشرف عليها أفضل الخبرات في مجال الأبحاث الصحية والحيوية ومجال الصناعة الدوائية والتكنولوجية الحيوية، فمن المتوقع أن ينتج عنه توصيات ستعود بالنفع – بمشيئة الله – على مسيرة البحث الطبي في وطننا الغالي.

الجدير بالذكر أن هذا المنتدى الذي يعقد للسنة الثامنة على التوالي امتدادًا للمنتديات السابقة التي شهدت مشاركة آلاف الباحثين وتقديم أكثر من 500 ورقة علمية وبحث طبي، وأنه معتمد بعدد 24 ساعة طبية تعليمية مستمرة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 24 ساعة.