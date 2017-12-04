تقنية بيشة تقيم ورشة عمل لمنسوبي المرور

سياف المنبهي(صدى):

أقامت الكلية التقنية في بيشة صباح اليوم الاثنين ١٦ / ٣ / ١٤٣٩ هـ ورشة عمل تحت مسمى ” فن التعامل مع الجمهور ” لبعض منسوبي شعبة مرور المحافظة حيث قدّم الورشة عميد الكلية الأستاذ عبدالرحمن الدوسري وبين قواعد التعامل مع الأشخاص ومعرفة كيفية التعامل مع كثير من الحالات التي شارك بها الحضور من منسوبي مرور بيشة .

كان في مقدمة الحضور مدير المرور ببيشة العقيد مناحي السبيعي الذي أثنى على هذه الورشة مثمنا جهود الكلية ومقدمًا شكره لعميد الكلية ومنسوبيها.

في نهاية اللقاء قدّم عميد الكلية ومدير المرور شهادات الحضور لمنسوبي مرور بيشة الذين حضروا هذه الورشة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الورش والدورات هي نتاج التعاون القائم بين الادارات الحكومية لكل ما يخدم الوطن والمواطن .