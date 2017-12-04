8 مبادرات ينظمها ” ولادة ” الدمام في اليوم العالمي للتطوع

سعيد العجل(صدى):

يحتفل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام غدا الثلاثاء باليوم العالمي للتطوع تحت شعار (#تطوعي_بصحة) ب٨ مبادرات تطوعية أطلقتها وزارة الصحة.

والمبادرات التي تنظم بمجمع الظهران مول من الساعة ٤ وحتى ١٠ مساء تقام بالتزامن مع الاحتفالات التي تقام بكافة مناطق المملكة بهذه المناسبة.

وتشمل المبادرات التي تقوم بها أدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عناوين مختلفة هي نحو حمل سليم،ونحو زواج صحي ناجح ،واستشارات اجتماعيه، وتغذيتي ولياقتي، وصوتك يهمنا، ولحظة مرح لطفلك ،وعايتكم تصل الى منزلكم، والتبرع بالدم.

وتتضمن مبادره لحظة مرح لطفلك، الرعاية للطفل أثناء الفحص حتى يتم إنهاء إجراءات الفحص بشكل ناجح، كما تتضمن الرسم على الوجه ، والرسم حر ، وتشكيل بالمعجون تلوين إضافة إلى توزيع هدايا رمزية.

التأكيد بأن الطفل بين أيدي أمينة وسيتم استلام الطفل برقم الجوال واسم الام ، ويتم تركيب سواره للطفل يكون فيها اسم الام ورقم الجوال، وتستهدف المبادرة فئة الاطفال المرافقين للزائرات المستفيدات من العيادة.

هذا وتهدف مبادرة استشارات اجتماعية إلى تقديم استشارات بما يخص الحياه الزوجية والاطفال المتفاعل مع الاخرين ،و تكوين روابط اجتماعية ،بالإضافة إلى توعوية المجتمع المحلي اجتماعيا واسريا والاخذ بهم الى مجتمع اكثر وعي وتجاوبا مع التغييرات المجتمعية، وتستهدف المبادرة جميع فئات الزائرين.

وتهتم مبادرة صوتك يهمنا بتطوير الصرح الطبي وسماع صوت المريض والموظفين لإبداء الرأي والاطلاع على الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، وتستهدف المبادرة المرضى ومنسوبي المستشفى.

كما تتناول مبادرة تغذيتي ولياقتي تثقيف وتقديم الاستشارات الصحية لكافة الزوار، والي تهدف إلى التوعية بمشاكل العلاج الطبيعي، وتثقيف الحوامل متضمنه التمرين قبل وبعد الولادة للحفاظ على جسم سليم ورياضي، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي بالتغذية السليمه، وتقديم استشارات تغذويه فيما يخص صحتك وصحة طفلك ، وتحسين توعية الصحة العامه في المجتمع عن طريق الغذاء السليم.

ومن المبادرة التي تم إطلاقها مبادر تخص برنامج الطب المنزلي تحت عنوان رعايتنا لك تصل الى منزلك، تم تخصيص وقت للمبادرة بين الساعه 4 م الى الساعه 9 م، تهدف إلى زيارة مرضى الطب المنزلي في بيوتهم و توزيع الاجهزة الطبيه عليهم ، وتتم هذا المبادرة من قبل فريق طبي متكامل.

كما أن الزوار على موعد مع مبادرة التبرع بالدم، والتي يتوقع أن تلقى تفاعلا كبيرا من الزوار ،بهدف تأمين مخزون من وحدات الدم التي تساهم في إنقاذ الأرواح.