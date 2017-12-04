مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في اليمن غدًا

نيويورك(صدى):

يعقد مجلس الأمن غدا الثلاثاء، جلسة طارئة بشأن التطورات في اليمن بعد مقتل الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها لجميع أطراف الصراع في اليمن لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، محذرا من مخاطر استمرار إغلاق المجال الجوي للعاصمة صنعاء أمام رحلات الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأضاف ” دوجريك ” ، أن ” المجال الجوي لصنعاء مغلق أمام رحلات الإغاثة الإنسانية منذ أيام ونحتاج وصولا فوريا ومستداما للمساعدات الإنسانية ” .

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: ” نحن منزعجون بشدة من الأحداث التي تتكشف هناك في اليمن، مع اشتباكات أرضية وغارات جوية تتصاعد بشكل كبير في صنعاء والمحافظات المحيطة بها، وتشير التقارير الأولية إلى أن حوالي 100 شخص لقوا مصرعهم وأصيب المئات ” .