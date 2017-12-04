50 فاعلية للشباب في معرض الكتاب في جدة

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب، عن البرنامج التنظيمي لفعاليات معرض الكتاب المزمع إقامته بجدة، منتصف شهر ديسمبر الجاري.

قال المسئولون عن المعرض، إنه سيتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة، شملت أفلامًا قصيرة، وندوات ثقافية ومحاضرات ولقاءات مفتوحة، وورش عمل، وعروضًا حية، في فترة أيام المعرض من 14 إلى 24 ديسمبر 2017 في أبحر الجنوبية بمحافظة جدة

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض حسين بافقيه: إن ” البرنامج الثقافي يمتاز بأنه يتلاءم مع موضوع المعرض، وهو معرض يتجه إلى الكتاب والقراءة وقضايا النشر والتأليف، ولذلك ركزت اللجنة في هذه الدورة على هذه القضايا التي عادة لا تناقش طوال العام، وخففنا من الندوات والمحاضرات الأدبية؛ لأننا نعرف أن المسائل الأدبية بإمكانها أن تناقش طوال العام في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون ” .

وأضاف بافقيه: ” اهتمت اللجنة الثقافية في البرنامج بالوجوه الشابة، وخصوصًا الشرائح التي لم تتاح لها الفرص من قبل ” ، وقال: “ نحن في البرنامج الثقافي سعدنا بمشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة التي تستطيع أن تقدم قدراتها الأدبية والثقافية ” .

“ أشار إلى أن ” من النشاطات الجديدة التي نعتز بها في البرنامج الثقافي أن لدينا مؤتمرًا للقراء لنحو 15 قارئًا وقارئة، إضافة إلى هاكثون (تحدي ابتكار القراءة)، لمناقشة عدد من قضايا الكتاب الإلكتروني والنشر، ويشارك فيها نحو 80 شابًّا وشابة ويستمر لمدة 3 أيام، ونحن نعتز بوجود الشباب ” .

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض أن ” اللجنة لم تغفل أهمية النشاطات الفنية التي تتصل بالفن التشكيلي أو الخط والعروض الموسيقية والفنية والتصوير التي شارك فيها فنانون من الداخل والخارج ” ، إضافة إلى عرضين مسرحيين، واختتم حديثه ” أن اللجنة سعت إلى تنوع البرامج الثقافية وثرائها أدبيًّا وفنيًّا ” .