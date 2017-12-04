شكوك حول اختطاف الحوثيين لجثمان ” صالح ” في محافظة صعدة
ترددت شكوك حول قيام مجموعة من العناصر الحوثية الإرهابية بنقل جثمان رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل علي عبدالله صالح ، إلى مسقط رأسهم في محافظة ” صعدة ” اليمنية .
ونشرت أنباء متضاربة ، اليوم الإثنين ، حول صحة نقل جثمان “صالح ” إلى وكر الجماعات الحوثية الإيرانية ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة ، حيث جاء ذلك بعد إفادة عدد من شهود العيان بوصول جثمان الرئيس اليمني السابق إلى مستشفى صنعاء العام عقب اغتياله على أيدي الميليشيات الحوثية .
إلا أن الشكوك بدأت تُثار بعد تأكيد شهود عيان بأن الميليشيا الحوثية خافت من وقوع انتفاضات شعبية كبيرة أثناء تشييع جثمان الراحل ، فامتنعت عن نقل الجثة إلى مسقط رأسها في مديرية ” سنحان ” .
يذكر أنه قامت عناصر حوثية باغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح برفقة مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الشعبي أثناء خروجهم من صنعاء ، صباح اليوم الإثنين ، حيث قامت على إثر ذلك مجموعة من الاشتباكات المسلحة بين الحوثيين و أعضاء الحزب .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23534 ] نشر منذ 2 ساعتين
قلنا لكم
في تعليقات سابقة
وهذا الثالث
أتبعوا الجثمان
عبدالملك مابيرتاح الين مايشوفه قدامه.