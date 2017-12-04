مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” مهاجمًا ” القصبي ” : ” فرح لما صاحب محل عرفه “

أماني الغامدي(صدى):

شن المخرج عامر الحمود مخرج المسلسل الشهير ” طاش ما طاش ” ، هجومًا حادًا ضد الفنانين ناصر القصبي وعبد السدحان، وذلك على ضوء القضية التي رفعها ضدهما وانتصر عليهما فيها.

قال ” الحمود ” ، أثناء استضافته خلال برنامج ” يا هلا ” الذي يُبث عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، مساء اليوم الإثنين: ” أتذكر يوم ما جاني ناصر فرحان بعد الحلقات الأولى لأن صاحب محل عرفه!.

أضاف ” الحمود ” ، أن الفنان ناصر القصبي كان فرحًا للغاية في بداية العمل في المسلسل؛ لأن أحد أصحاب المحلات قد عرفه من مشاركته في المسلسل.

أوضح مخرج مسلسل ” طاش ما طاش ” ، أنه لم يكن السبب في شهرة كل من القصبي والسدحان، مستدركًا بأنه لا يستطيع أن يقول ذلك، لكنه كان أحد الأسباب في الشهرة التي وصلا إليها.

وصدر حكما غيابيا ضد الممثلين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، والذى يقضى بتغريمهما مبلغ مليون و300 ألف ريال سعودي لصالح المخرج عامر الحمود، بعدما طالب بتعويض مالي من القصبي والسدحان، عن استغلالهما لاسم ” طاش ما طاش ” ، بداية من الجزء الثالث وحتى الجزء الثامن عشر، حيث يمتلك المخرج عامر الحمود حقوق امتلاك اسم ” طاش ما طاش ” ، بعد أن أصدرت لجنة حقوق المؤلف قرارا قبل ست سنوات بأحقيته في هذا.