فيسبوك تطلق نسخة مخصصة للأطفال

متابعات(صدى):

أعلن فيسبوك، عن إطلاقه تطبيق جديد للأطفال لتشجيعهم على الاشتراك بالإصدار الجديد من برنامج مسنجر، في ظل عدم السماح لهم باستخدام النسخة المناسبة من الموقع.

ويسمح التطبيق للأطفال بتبادل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو، كما يتيح للآباء إمكانية التحكم بالرسائل المرسلة، وذلك من خلال ربطه بحسابات البالغين في فيسبوك.

وذكرت فيسبوك في بيان صادر أن ” مسنجر المخصص للأطفال يتميز بوجود العديد من الخصائص للتواصل مع محبيهم. وبمجرد توثيق الحساب من قبل الوالدين، يمكن للأطفال بدء الدردشة الأحادية أو عبر المجموعات مع موافقة الآباء على جهات الاتصال ” .

ويذكر أن التطبيق متاح على متجر آبل IOS في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي.