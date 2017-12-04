” إنستجرام ” تطلق تطبيق جديد يحدد افضل 9 صور للمستخدم

متابعات(صدى):

أطلق موقع تبادل الصور، ” إنستجرام ” ، تطبيق جديد ” Top Nine ” ، يساعد المستخدمين لمعرفة أكثر 9 صور وذكريات للمستخدم الذي مشاركها عبر المنصة وحظيت بإعجاب وقبول الآخرين.

يمكن تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات ” آب ستور ” ، حيث يحتاج المستخدم إلى إدخال لقبه على المنصة، ليقوم التطبيق باختيار أفضل المقاطع المُركبة ” الكولاج ” وأفضل اللقطات بالإضافة إلى بعض الحالات من حسابه وإضافتها لقصص المستخدم، بدلاً من رفعها كمنشور مستقل.

ويتمكن المستخدم من خلال التطبيق اختيار واحدة أو أكثر من الصور التسعة الأفضل وطبعها مادياً سواء على ملصقات أو أقمشة أو أكواب أو قمصان أو الهودي ” الرداء المقلنس ” أو وسائد أو أغطية هواتف آي فون، ولكن مقابل مادي بحسب الطلب.