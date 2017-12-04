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شاهد.. 10 آلاف ريال لمن يدلي بمعلومة عن قطة بيت مفقودة بالرياض

شاهد.. 10 آلاف ريال لمن يدلي بمعلومة عن قطة بيت مفقودة بالرياض
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة لأحد يعلن خلالها عن فقدانه قطته في شمال الرياض، واعدً بتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يدلّ عليها.

وأثار الإعلان مشاعر متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر من الإعلان وآخر عبر عن أمنيته في أن يجد صاحب الإعلان ضالته.

كما انقسمت بين مؤيد للعرض الذي وضعه صاحب الإعلان وآخر رافض، متعللًا بأن المبلغ كبير ويكفي لشراء أكثر من قط، متسائلين: لماذا البكاء عليه؟.

 

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

عطني 5000 واعطيك اعز اخوياي

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

الورع حاط رقم جواله ومحدد موقعه شمال الرياض..وحاط مبلغ كبير ومغري للي يلقى قطوته اذا كان عنده اصلاً قطوه…
الشغله مفهومه شوفوا كم سمكه راغ تنغرز بالسناره…
ويالربع وعد مني من يكفشه متلبس له 5000ريال.. يالهيئة حطوا عينكم عليه..

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالربع نبا منكم ذيبان يقلد الأصوات .. ويوقع الورع بشر اعماله

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

انشروا التعليقين .. ترى بنات الناس ماهن لعبه

[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا شفت القطوه هذي في تقاطع العليا مع شارع السباله قدام جمب ذاك البيت اللي في سكه سد يطلع عالشارع الرئيسي اتصل عالرقم واحد اثنين والباقي بعدين

[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة

ويمكن قطوه مفقوده صح لكن ترجع بدون اعلان الااذا حد اخذها اوسياره داستها كا شي جائز

[ عدد التعليقات: 39281 ] نشر منذ 20 دقيقة

الحمد لله على نعمة العقل ,,

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