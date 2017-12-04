شاهد.. 10 آلاف ريال لمن يدلي بمعلومة عن قطة بيت مفقودة بالرياض
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة لأحد يعلن خلالها عن فقدانه قطته في شمال الرياض، واعدً بتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يدلّ عليها.
وأثار الإعلان مشاعر متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر من الإعلان وآخر عبر عن أمنيته في أن يجد صاحب الإعلان ضالته.
كما انقسمت بين مؤيد للعرض الذي وضعه صاحب الإعلان وآخر رافض، متعللًا بأن المبلغ كبير ويكفي لشراء أكثر من قط، متسائلين: لماذا البكاء عليه؟.
كوكو11[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
عطني 5000 واعطيك اعز اخوياي
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
الورع حاط رقم جواله ومحدد موقعه شمال الرياض..وحاط مبلغ كبير ومغري للي يلقى قطوته اذا كان عنده اصلاً قطوه…
الشغله مفهومه شوفوا كم سمكه راغ تنغرز بالسناره…
ويالربع وعد مني من يكفشه متلبس له 5000ريال.. يالهيئة حطوا عينكم عليه..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع نبا منكم ذيبان يقلد الأصوات .. ويوقع الورع بشر اعماله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
انشروا التعليقين .. ترى بنات الناس ماهن لعبه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23534 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلقونه داسها فحدى الغرف عنده ف البيت
ويبي يشغل الناس على الفاضي🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23534 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلآ كثير من الناس يتصيدون البنات بهذي الطريقة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيلقاها في اقرب خرابه هربانه مع قطوا فحم اسود عيونه صفر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5708 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا شفت القطوه هذي في تقاطع العليا مع شارع السباله قدام جمب ذاك البيت اللي في سكه سد يطلع عالشارع الرئيسي اتصل عالرقم واحد اثنين والباقي بعدين
المر[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة
ويمكن قطوه مفقوده صح لكن ترجع بدون اعلان الااذا حد اخذها اوسياره داستها كا شي جائز
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6329 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊فديتها محلاها😍😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22224 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله والشكر. بعض الناس مايعرف يربي عيتله ويطارد البساس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39281 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحمد لله على نعمة العقل ,,