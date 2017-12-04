شاهد.. 10 آلاف ريال لمن يدلي بمعلومة عن قطة بيت مفقودة بالرياض

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة لأحد يعلن خلالها عن فقدانه قطته في شمال الرياض، واعدً بتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يدلّ عليها.

وأثار الإعلان مشاعر متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر من الإعلان وآخر عبر عن أمنيته في أن يجد صاحب الإعلان ضالته.

كما انقسمت بين مؤيد للعرض الذي وضعه صاحب الإعلان وآخر رافض، متعللًا بأن المبلغ كبير ويكفي لشراء أكثر من قط، متسائلين: لماذا البكاء عليه؟.