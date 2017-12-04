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بعد هجماتهم الإرهابية.. مقتل 15 من عناصر الحوثيين في تعز

بعد هجماتهم الإرهابية.. مقتل 15 من عناصر الحوثيين في تعز
فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني الشرعي من قتل أكثر من 15 عنصراً من الميليشيات الحوثية الانقلابية ، خلال اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفية اليوم الإثنين غربي مدينة تعز اليمنية .

ونتج عن الاشتباكات التي استمرت لساعات طويلة إصابة العشرات بجروح مختلفة ، حيث استطاعت القوات اليمنية أن تتصدى للهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون مؤخراً على منطقة الهاملي بمديرية ” موزع ” ، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية .

حيث شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة ، استهدفت قصف مواقع وتجمعات الحوثيين في منطقة ” الهاملي ” والمناطق المجاورة لها ، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا ، بالإضافة إلى تدمير طاقمين قتاليين ودبابة .


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