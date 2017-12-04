بالفيديو.. بعد اعتدائه عليها .. أم تتوسل القاضي ألا يعاقب ابنها بالجلد
اعتدى شاب بالضرب على والدته المسنة أثناء شربه لمسكرات أخلت بتوازنه ، ولم يستطع الوالدان مقاومته بسبب كبر سنهما ، وهو الأمر الذي أدى إلى إحالة النيابة العامة للابن إلى المحكمة الجزائية لتلقي العقوبة المناسبة بموجب القانون .
ومن جانبها، طالبت الوالدة أن يسامح القاضي ابنها ولا يوجه له أي عقوبات ، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأم وهي تبكي داخل المحكمة ، وتتوسل القاضي أن يطلق سراح ابنها دون أن يحكم عليه بالجلد أو السجن .
وأمر القاضي بإخراجها من مجلس القضاء لتطبيق القانون على الشاب وتوجيه تهمتين له بالتعدي على والدته وأنه كان سكيراً ، وفقاً لما ذكره مصور المقطع بالفيديو .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23534 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله
قلب الأم
مهما رحت وجيت
ماتلقى أووووووسع منه
قلب الأم جنه لأطفالها
طول ما أمك عايشه ف أنت في جنة قلبها
لكن بعض الناس يأبى الا أن يخرب جنته بيدينه🤔
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
هالمقطع بهرجه .. لا وجايب اسم القاضي ورقم مكتبه .. وكأنه بقاله…
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 1 ساعة
يفرحون بالولد وبالنهاية ما يعقهم الا الولد خلوه يتربى هو ضيع تربيتكم له خلو الحكومة تربيه سكير داشر
شيخين[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 19 دقيقة
قلب الام كبييييييييييييييييييييير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22224 ] نشر منذ 6 دقائق
الله المستعان والله يصلح الحال