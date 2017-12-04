بالفيديو.. بعد اعتدائه عليها .. أم تتوسل القاضي ألا يعاقب ابنها بالجلد

عادل الحربي(صدى):

اعتدى شاب بالضرب على والدته المسنة أثناء شربه لمسكرات أخلت بتوازنه ، ولم يستطع الوالدان مقاومته بسبب كبر سنهما ، وهو الأمر الذي أدى إلى إحالة النيابة العامة للابن إلى المحكمة الجزائية لتلقي العقوبة المناسبة بموجب القانون .

ومن جانبها، طالبت الوالدة أن يسامح القاضي ابنها ولا يوجه له أي عقوبات ، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأم وهي تبكي داخل المحكمة ، وتتوسل القاضي أن يطلق سراح ابنها دون أن يحكم عليه بالجلد أو السجن .

وأمر القاضي بإخراجها من مجلس القضاء لتطبيق القانون على الشاب وتوجيه تهمتين له بالتعدي على والدته وأنه كان سكيراً ، وفقاً لما ذكره مصور المقطع بالفيديو .