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بالفيديو.. بعد اعتدائه عليها .. أم تتوسل القاضي ألا يعاقب ابنها بالجلد

بالفيديو.. بعد اعتدائه عليها .. أم تتوسل القاضي ألا يعاقب ابنها بالجلد
عادل الحربي(صدى):

اعتدى شاب بالضرب على والدته المسنة أثناء شربه لمسكرات أخلت بتوازنه ، ولم يستطع الوالدان مقاومته بسبب كبر سنهما ، وهو الأمر الذي أدى إلى إحالة النيابة العامة للابن إلى المحكمة الجزائية لتلقي العقوبة المناسبة بموجب القانون .

ومن جانبها، طالبت الوالدة أن يسامح القاضي ابنها ولا يوجه له أي عقوبات ، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأم وهي تبكي داخل المحكمة ، وتتوسل القاضي أن يطلق سراح ابنها دون أن يحكم عليه بالجلد أو السجن .

وأمر القاضي بإخراجها من مجلس القضاء لتطبيق القانون على الشاب وتوجيه تهمتين له بالتعدي على والدته وأنه كان سكيراً ، وفقاً لما ذكره مصور المقطع بالفيديو .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23534 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله
قلب الأم
مهما رحت وجيت
ماتلقى أووووووسع منه
قلب الأم جنه لأطفالها
طول ما أمك عايشه ف أنت في جنة قلبها
لكن بعض الناس يأبى الا أن يخرب جنته بيدينه🤔

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

هالمقطع بهرجه .. لا وجايب اسم القاضي ورقم مكتبه .. وكأنه بقاله…

[ عدد التعليقات: 6172 ] نشر منذ 1 ساعة

يفرحون بالولد وبالنهاية ما يعقهم الا الولد خلوه يتربى هو ضيع تربيتكم له خلو الحكومة تربيه سكير داشر

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 19 دقيقة

قلب الام كبييييييييييييييييييييير

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