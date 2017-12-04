تعيين 35 مرشحاً لوظيفة معيد بجامعة الطائف

فاطمة المالكي(صدى):

اعتمدت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، تعين 35 مرشحًا ومرشحة، من المشاركين في مسابقة شهر ذي القعدة 1438هـ، للتعيين على وظيفة معيد للعام الجامعي (1438/1439)، في مختلف التخصصات.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سعد بن سالم الزهراني، أن الآليات المفاضلة بين المرشحين والمرشحات جاءت وفق المعدل التراكمي، ودرجة الاختبار التخصصي، كما أعطيت الأفضلية لخريجي الجامعة، وللحاصلين على مؤهلي البكالوريوس والماجستير من طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

ولفت الدكتور ” الزهراني ” ، إلى أنه تقرر حجب الوظائف التي كان مجموع درجات المرشحين عليها أقل من 70 درجة، وكذلك الوظائف التي لم يجتز المرشحون عليها المقابلات الشخصية، على أن يتم طرح تلك الوظائف في الإعلان القادم، إضافة إلى حجب وظيفة معيد (فيزياء) بكلية العلوم برنية.

وأضاف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه تقرر كذلك تخصيص مجلس قسم ومجلس كلية لمناقشة اعتماد المرشحين والمرشحات للوظائف الأكاديمية في المسابقات الوظيفية المقبلة، بهدف التسريع من إجراءات المصادقة عليها وإنهاء إجراءات تعيينهم.

ودعت الجامعة المقبولين والمقبولات إلى مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بمقر الجامعة بالحوية، اعتباراً من 16ربيع الثاني المقبل لاستكمال إجراءات تعيينهم مصطحبين معهم صورة مصدقة من الشهادات، وشهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة، وصورة من إثبات الهوية الوطنية (للرجال)، كرت العائلة (للنساء)، وصورتين شخصيتين (للرجال).