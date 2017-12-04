محلل سياسي ينصح ” المؤتمر الشعبي ” بالانضمام تحت شرعية الرئيس اليمني

فهمي محمد(صدى):

أسدى المحلل السياسي إبراهيم آل مرعي، نصيحة إلى حزب ” المؤتمر الشعبي ” قُبيل إصدار بيانه حول الأحداث المتلاحقة التي تجري في اليمن حاليًا، لاسيما عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك حتى يساعدوا على تهدئة الأوضاع داخل بلادهم.

قال ” آل مرعي ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الإثنين، إن أعضاء حزب ” المؤتمر ” بصدد إصدار بيان في الوقت الراهن، حيث يجب أن يتضمن أمورًا عدة، موضحًا : ” بعد نعي الرئيس السابق عليهم الانضمام للشرعية تحت لواء الرئيس هادي ” .

أرجع المحلل السياسي، سبب ذلك إلى أنهم بهذه الخطوة سيوحدون الصفوف مع أعضاء الحزب خارج اليمن، ومع كافة الأحزاب المناهضة لميليشيات الحوثية.

يذكر أن الرئيس اليمني السابق قُتل في اشتباكات أثناء خروج موكبه من العاصمة صنعاء بعدما قصف الحوثيون منزله.