بعد اغتياله.. عائلة ” صالح ” تتوعد الحوثيين بضربة قوية

فهمي محمد(صدى):

توعدت عائلة رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل علي عبدالله صالح ، الميليشيات الحوثية الإرهابية بأنها ستوجه رد قاسي خلال الفترة المقبلة للثأر إلى ” صالح ” الذي تم اغتياله .

حيث علق توفيق صالح عبدالله صالح ابن شقيق الراحل على واقعة اغتيال عمه ، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، متوعداً للحوثيين برد قوي لم يشهدوه من قبل على جرأتهم في تدنيس البلاد بأفعالهم الإرهابية ، قائلاً ” إن الشرارة لن تنطفئ و أبواب جهنم فتحت على الحوثيين ” .

واستطرد ” توفيق ” حديثه مشدداً على أن الشعب اليمني يقف بالمرصاد لكل حوثي من الجماعة الإيرانية في كل أرجاء اليمن العربي ، ومن ثم وجه تعازيه لأسرته ولنفسه قائلأً ” عاش بطلاً ولقي ربه شهيداً ” .

يذكر أنه قد أعترف رئيس الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي بأنه تسبب في اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، مُعلناً أن جماعته قامت بقتله بدم بارد عبر إعدامه ميدانياً .