عقد اجتماع لمتابعة السلامة الوقائيه بالحرم المكي
ضمن اعمال التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عقد اجتماع مع معالي الشيخ الدكتور/ محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومدير الاداره العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد/عبدالله عيدالقرشي.
حيث تم استعراض التقرير الخاص باعمال اللجنة الميدانية يه المشتركة لمتابعه السلامة الوقائية في الحرم المكي الشريف والعناصرالمرتبطه به بما يفعل منظومة أعمال السلامة والجانب الوقائي حضر الاجتماع المختصين بالرئاسة والدفاع المدني.
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