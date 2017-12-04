عقد اجتماع لمتابعة السلامة الوقائيه بالحرم المكي

سعيد العجل(صدى):

ضمن اعمال التنسيق والتعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عقد اجتماع مع معالي الشيخ الدكتور/ محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومدير الاداره العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد/عبدالله عيدالقرشي.

حيث تم استعراض التقرير الخاص باعمال اللجنة الميدانية يه المشتركة لمتابعه السلامة الوقائية في الحرم المكي الشريف والعناصرالمرتبط​ه به بما يفعل منظومة أعمال السلامة والجانب الوقائي حضر الاجتماع المختصين بالرئاسة والدفاع المدني.