ضابط حراسة علي عبدالله صالح يكشف تفاصيل مقتله خلال تسجيل صوتي

فهمي محمد(صدى):

تدوال رواد التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي مُسرب يكشف بعض تفاصيل حادثة مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد مسلحين حوثيين خارج صنعاء.

وبعد مقتل الرئيس اليمني السابق، دون الصحفي اليمني والناشط السياسي أحمد شبح، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يكشف من خلال تسجيل صوتي تفاصيل الحادث.

تتضمن التسجيل الصوتي، شرح الضابط المكلف بحراسة الرئيس اليمني، في المكالمة تفاصيل عملية اغتيال ” صالح ” والطريقة الوحشية التي نفذت بها المليشيا المدعومة من إيران عمليتها، قائلاً: إن عملية اقتحام الحوثيين لمنزل الرئيس صالح تمت ظهر اليوم وبعدها هرب ” صالح ” من باب خلفي للبيت بعد قتل ثلاثة من أهل بيته ” .

وأوضح الضابط، أن الرئيس اليمنى استقل وعدد من حراسه سيارة دفع رباعى، حيث كان يطارده مجموعة من الحوثيين يستقبلون سيارات، بعدها قطعت سيارة جاءت من الأمام الطريق على ” صالح ” وأطلقوا عليه من الأمام عدة طلقات نارية أصابته فى رأسه ما أدى إلى وفاته فى الحال.