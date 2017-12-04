مستشفى الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد 9 وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع المستشفى في مدينة الرياض.

وذكرت المستشفى عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف المتاحة على مسمى:أخصائي مختبر (وظيفتين)، فني ثاني شبكات، مساعد رعاية مرضى، أخصائي العلاج التنفسي (عدد 3 وظائف)، ممرض أول، ومنسق فني لبرنامج الطب الاتصالي.

وأضافت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من 29 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 29 يناير 2018م للتقديم أضغط هنــــــــــــا.