إطعام جدة تنال جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال بفرع المبادرات المؤسسية

سعيد العجل(صدى):

اعلنت جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال عن فوز الجمعية الخيرية للطعام (اطعام ) بجدة في فرع المبادرات المؤسسية “الشراكة المجتمعية” استلمها عضو لجنة إطعام جدة الشيخ إبراهيم السبيعي .

وقال المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ عبد الله آل دربه أن جائزة الامير خالد الفيصل للاعتدال تعد من الجوائز المتميزة في تقيم المؤسسات التي تحقق الإنجاز والإبداع في تعزيز نظرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز في مكافحة التطرف والتغريب ونشر قيم الاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة بما يتناغم مع الدين والحياة والحضارة ومنهج الاعتدال السعودي، وتابع آل دربه قائلا وأنه لشرف للجمعية أن تنال هذه الجائزة لما تحمله من اسم سمو اميرنا المحبوب خالد الفيصل وما ترمي إليه الجائزة من تشجيع للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة اشكاله في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وأضاف آل دربه ان الجمعية نالت جائرة في الشراكة المجتمعية لما تميزت به من اهتمام بحفظ النعم، عبر مبادرة أو دليل عملي صممته ” اطعام ” لأصحاب الفنادق بهدف تقليل الهدر والفاقد الغذائي من منطلق الاعتدال الاقتصادي في استخدام الموارد وأضاف ال دربه أن هذا الدليل هو نتاج عمل جماعي بين مختلف قطاعات التنمية ببلادنا الحبيبية شملت القطاع العام والحكومي والتطوعي.

وأشار آل دربه أن هذه الجائزة ستكون حافزا للجمعية لإنتاج افكار ابداعية أخرى تسهم في حفظ النعم لافتا أن من مقتضيات حفظ النعم، و الاقتصاد وعدم التبذير وهو منهج رباني يقول تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

ويشار إلى أن إطعام هي مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام، هدفها الأساسي حفظ النعمة، تأسست بمبادرة من رجال أعمال بالمنطقة الشرقية بهدف حفظ النعمة من الهدر وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها بالمملكة العربية السعودية وبطريقة احترافية تحفظ فيها خصوصية المجتمع والمستفيد، وتعد جمعية اطعام بجدة من الجمعيات النشطة في مجال حفظ النعم ، ودعا المدير التنفيذي رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والشركات والبنوك والإعلام للوقوف بجانب إطعام لتحقق رؤيتها لإيقاف الهدر وتعزيز ثقافة الاعتدال في الطعام.