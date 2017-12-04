بالفيديو.. شخص يتلف سيارة حديثة في المدينة المنورة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص قام عمدًا بإتلاف سيارة حديثة في أحد شوارع المدينة المنورة، دون وضوح أي أسباب لما حدث.
وأظهر مقطع الفيديو شخصا قام بضبط ” الجير ” الأوتوماتيك على السرعة العالية، ووضع ثقل على دوّاسة البنزين، ثم أطلقها تتحرك بسرعة، موجها إياها في طريق مطب عالٍ عمدًا، ما جعلها تصطدم به، ثم ترتفع وتهوي إلى الأرض.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 23 دقيقة
اذا سمعتم بحمار القايله وما شفتوه … هذا هو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23529 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحبوب لاعبه فرااااااسه🤔