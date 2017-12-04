هيئة المواصفات تحذر من توصيل سلك الدفاية مباشرة بالفيش

نورة الشهري(صدى):

حذرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مستخدمي الدفاية في فصل الشتاء، من عدم توصيل سلك الدفاية مباشرة بالفيش، نظرًا لخطورة ذلك على سلامة المستخدمين.

وقال اهيئة المواصفات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” : ” لسلامتك.. أوصل سلك الدفاية مباشرة بالفيش ولا تستخدم التوصيلات الكهربائية ” .

ويذكر أن هناك العديد من المواطنين يستخدمون الدفاية في فصل الشتاء للتخلص من برودة الطقس، بالرغم من التحذير من استخدمها أثناء النوم خاصة.