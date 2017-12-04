بالصور.. مشاركة طلاب التربية الخاصة بفعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

سعيد العجل(صدى):

شارك طلاب التربية الخاصة لمادة التكنولوجيا المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهذا اليوم تحت إشراف سعادة الدكتور محمد مثري الحويطي ، وذلك باستعراض بعض التطبيقات الحديثة المستخدمة في الأجهزة الذكية وأجهزة التكنولوجيا المساندة ، التى تؤهل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على التكيف مع الظروف المحيطة بهم.

وتنوعت المشاركات بهذا المعرض بحيث أشتمل المعرض على عدة أجزاء ، منها الجزء الخاص بالتطبيقات الإلكترونية للأجهزة الذكية التي تخدم الكثير من الفئات ، وتم إتاحة الفرصة لزوار المعرض للتجربة والتفاعل مع هذه التطبيقات بشكل مباشر ، وكان هناك جُزء خاص بأجهزة الكتابة والقراءة بلغة ” برايل ” وأيضا شملت أجزاء المعرض تجربة ” مسارات الوصول الشامل بالعصا البيضاء ” وكذلك الكثير من الأنشطة الأخرى .

وبهذه المناسبة أفاد سعادة الدكتور محمد مثري الحويطي إن الاحتفال بهذه الفعالية ، يتيح للطلاب المشاركة بهذا اليوم العالمي ، كذلك تنويعاً لخبرات الطلاب وعدم اقتصارها على الجانب النظري وتأكيدا على أهمية التطبيق العملي لتكنولوجيا المساندة ، والتي تعتبر ذات أهمية كبرى لمن يعمل في مجال التربية الخاصة ، فالتكنولوجيا المساندة تعد وسيلة ضرورية في تعليم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبيةً حاجاتهم .