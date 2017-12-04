أنباء عن انضمام ” المؤتمر الشعبي ” لصفوف الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

توجهت مجموعة من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي وأنصار رئيس المؤتمر الراحل علي عبدالله صالح منذ قليل إلى محافظة ” مأرب ” اليمنية ، حيث أعلنت انضمامها إلى قوات الجيش اليمني الشرعي للوقوف ضد الجماعات الحوثية الإيرانية .

حيث انضمت جماعات مسلحة إلى جنود المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمني في ” صرواح ” ، وللمنطقة العسكرية السابعة في محافظة ” نهم ” و ” مشارف ” و ” أرحب ” ، للمشاركة في تطهير اليمن العربي من الميليشيات الحوثية الإرهابية ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

وجاء ذلك في أعقاب بيان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، مساء اليوم الإثنين ، حيث أعلن عن انتفاضة يمنية تعيد عروبة صنعاء عن طريق مواطهة العدو الحوثي تنفيذاً للوصية الأخيرة لـ ” صالح ” قبل وفاته .