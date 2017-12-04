بالصور.. اللواء اليحيى يشهد حفل تخريج الدورة 41 بمعهد الجوازات

سعيد العجل(صدى):

اوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى ،ان توجيهات سمو وزير الداخلية والقاضي بالاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتقديم افضل الخدمات حيث تم تسخير كافة التقنيات لخدمة الجميع ومن بينها اعمال كفلت بها نساء يعملن بالجوازات منها العمل بحساب الجوازارت تويتر والهاتف المجاني (٩٩٢) ، مؤكدا ان الجوازات عينت مؤخراً ١٤٠ امرأه ، فيما ستواصل في تعيينات نساء لما يخدم قطاع الجوازات في ظل توجيهات سمو وزير الداخلية الذي يسعى دائما لتقديم ما من شأنه العمل على راحة طالبي خدمات الجوازات .

وقال اللواء اليحيى خلال حديثه لوسائل الإعلام ان من بين اهتمامات وزير الداخلي توظيف عناصر نسائية بالجوازات يعملن برتب عسكرية (جندي) .

وبين اللواء اليحيي أن توزيع خريجين معهد الجوازات أصبح أليا بدون تدخل بشري في التوزيع وتعيينهم بعد استكمال برامج التخرج من الدورات ، حيث يقوم طالب المعهد بتحديد ثلاث رغبات يقوم البرنامج المعد لذلك باختيار واحد منها، واذا لم تتحقق المدينة التي طلبها يتم تعيينه باقرب مدينة بهدف العمل على راحة منسوبي الجوازات ، وأشار اللواء اليحيى أن الجوازات ستقوم بتدريب موظفيها على لغة الأشارة لمخاطبة فئة الصم والبكم وذلك بالاتفاق مع أحدى الجمعيات المتخصصة للتدريب على ذلك قريبا وذلك انطلاقاً من حرص سمو وزير الداخلية على تقديم افضل الخدمات لهذه الفئة الغالية على الجميع .

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدورة 41 بمعهد الجوازات والتي رعاها مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية .

وفي كلمة مدير عام الجوازات اللواء سليمان عبد العزيز اليحيى في بداية الحفل قال ” أننا نزف كوكبة جديدة لقطاع الجوازات من شباب الوطن في الدورة الحادية والأربعين بمجموع خريجين ” 513 ” طالباً حصلوا جميعهم خلال عام دراسي تدريبات عسكرية ونظرية وعلمية وتخصصية.

وأضاف اللواء اليحيى أنه تم التركيز على الطلبة في معهد الجوازات على تعليم اللغة الانجليزية ومهارات التعامل الراقي مع ضيوف المملكة وأدارة الوقت.

وأشار أن الخريجين تشرفوا بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ، وشاركوا في المرحلة الأولى من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في حملة ” وطن بلا مخالف ” .

ومن جانبه قال مدير معهد الجوازات العقيد سعد بن سعيد القحطاني أن هذه الدورة تلقت تدريباً مكثفاً على أنظمة الجوازات الآلية وكذلك التدريب العملي والنظري على نظام البصمات العشرية وأجهزة الكشف عن التزوير والأسلحة.

ونوه العقيد القحطاني أن تطبيق استخدام تقنية المعلومات في معظم أعمال المعهد الإدارية والأعمال الأخرى المتعلقة ف ي شؤون الطلبة والتعليم والتدريب ساهم بشكل كبير وفعال في أنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

وفي كلمة مدير شعبة التعليم بمعهد الجوازات العقيد عماد بن منصور العساف ، أعلن فيها النتيجة العامة للدورة الحادية والأربعين حيث بلغت بلغ عدد المتقدمين للأمتحان النهائي 513 طالباً وكانت نسبة النجاح 100%.

تلى ذلك العرض العسكري ، ثم أدى الخريجين قسم الولاء والطاعة و سلم راعي الحفل مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني ،الشهادات وجوائز التفوق للخريجين والمتميزين في الأنشطة المختلفة ، كما تم تكريم الجهات المتعاونة مع المعهد وتكريم أيضا الضباط والأفراد والموظفين والمدربين المتميزين من منسوبي المعهد وقدم مدير عام الجوازات درع تذكاري لمعالي الفريق اول سعيد القحطاني .