مجموعة ” الراشد ” تُعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات ” الراشد وأولاده ” عن حاجتها لعاملين بمجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة ، من حملة درجة البكالوريوس فأدنى ، للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة ” الخبر ” .

وحددت الشركة الوظائف المطلوبة والتي تمثلت في وظيفة سكرتير تنفيذي متاحة للسعوديين والمقيمين ، وسائق حافلة من مواطني المملكة فقط ، كما أوضحت أن التقديم متاح بدءاً من 3 ديسمبر الجاري وحتى 3 مارس 2018 المُقبل عبر موقعها الاكتروني .

وأرفقت إدارة المجموعة رابطاً الكترونياً للتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف وشروطها المُعلنة من خلال زيارة الموقع من هنا.