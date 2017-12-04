مراكز عبور يعلن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض والمجمعة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والمجمعة.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي/ـة تخاطب.

– أخصائي/ـة علاج وظيفي.

وأوضحت المجموعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)