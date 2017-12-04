مراكز عبور يعلن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض والمجمعة
أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والمجمعة.
وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة تحت اسم:
– أخصائي/ـة تخاطب.
– أخصائي/ـة علاج وظيفي.
وأوضحت المجموعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)
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