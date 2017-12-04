الأمم المتحدة: القتال في اليمن توسع من صنعاء لمدن أخرى

نيويورك(صدى):

أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، الأثنين، أن القتال في اليمن توسع من صنعاء لمدن أخرى من بينها حجة، حيث دعا الأمين العام لمنظمة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف جميع الهجمات البرية والجوية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن ” ملايين الأطفال والنساء والرجال يواجهون خطر المجاعة والمرض والموت بأعداد كبيرة ” ، داعيا إلى استئناف جميع الواردات التجارية إلى البلاد.

ويذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن اليوم، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.