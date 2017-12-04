السودان: مقتل ” صالح ” هو مخطط إيراني لإشعال الفتنة باليمن

الخرطوم(صدى):

في أول رد فعل رسمي للخرطوم التي تشارك في التحالف العربي، الذي تقوده المملكة في اليمن، قال أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة، إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح هو مخطط إيراني لإشعال الفتنة في اليمن.

وأكد بلال، أن المنطقة تواجه أزمة وأن مقتل علي عبد الله صالح سيزيدها تعقيدا وربما يدخل البلاد في صراع قبلي، مضيفا: ” السيناريو الحالي لن يحل الأزمة ” .

وكان ” حزب المؤتمر الشعبي العام ” ، قد أعلن عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” نعلن استشهاد الزعيم البطل الجمهوري الحر علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ” .