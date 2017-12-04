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” ياسر العواضي ” يثير شكوك الحوثيين حول مقتله

” ياسر العواضي ” يثير شكوك الحوثيين حول مقتله
فهمي محمد(صدى):

ثارت بعض الشكوك حول مقتل القيادي اليمني بحزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي ، إلا أنه لم يتم التأكد حتى الآن من هذا الحدث حيث تبين أنه لم يكون في موكب صالح الذي تعرض للاغتيال صباح اليوم الإثنين .

ووفقاً لمصادر إيرانية ، فإن هذه الشكوك ناجمة عن تصريحات الصحفي المقرب من الجماعة الحوثية أحمد حبيشي ، والذي أشار إلى أن ” العواضي ” قتل مع صالح ” في نفس الموكب فيما أصيب القيادي عارف الزوكا .

ومن جانبها ، نفت مصادر من صنعاء وفاة الشيخ ياسر العواضي ، فيما لم تظهر نية الحوثيين حتى الآن نحو مصير بقية رفاق صالح من قيادات المقاومة الشعبية اليمنية .


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