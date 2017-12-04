تعرف على تفاصيل العقوبات المفروضة على الأندية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة لاتحاد كرة القدم، عن صدور قرارات عدة بحق عدد من اللاعبين والأندية المخالفة للوائح المنظمة للمسابقات التي تقع تحت المظلة الرسمية، وذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

وجاءت العقوبات كالتالي:

-إيقاف طبيب فريق نادي الخليج، مؤيد الضاحي، لـ 4 مباريات، وإلزامه بدفع غرامة 20 ألف ريال؛ لتلفظه واعتراضه على حكم المباراة، أمام الشعلة ضمن بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى للمحترفين.

-إيقاف لثنائي فريق نادي البدائع، هيثم العسيمي وطارق العواد، لمباراتين وإلزام كل منهما بدفع غرامة 5 آلاف ريال؛ لارتكابهما سلوكًا مشينًا ضد لاعب الفريق المنافس، أمام الخلود ضمن تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين.

-إيقاف لاعب فريق نادي ضمك، وليد سحاري، 4 مباريات وإلزامه بدفع غرامة 20 ألف ريال؛ لتلفظه على حكم المباراة، أمام الوطني ضمن بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى للمحترفين.

-إيقاف لاعب فريق نادي الجبلين، فيصل القحطاني، 4 مباريات وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف ريال؛ لتلفظه على الحكم المساعد الأول، أمام العدالة ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية.

-إيقاف لاعب فريق نادي الحجاز، هاني الغامدي، ستة أشهر وإلزامه بدفع غرامة 10 ألف ريال؛ لاعتدائه على حكم المباراة بسلوك مشين، أمام الصقور ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية.

-إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة 10 آلاف ريال؛ لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء، أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

-إيقاف مدرب فريق نادي الشباب، دانيال كارينيو، مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف ريال؛ لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد مساعد مدرب التعاون ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

-إيقاف لاعب فريق نادي الفيصلي، وسام سويد، مباراة واحدة وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف ريال؛ لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الباطن ضمن الدوري السعودي للمحترفين.