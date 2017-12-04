بعد اغتيال صالح.. صورة جديدة تظهر مركبات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

نشرت وسائل إعلام يمنية اليوم، الاثنين، صورة تظهر الموقع الذي حدث فيه اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح برصاص ميليشيا الحوثي.

وأوضحت الصورة، مركبات تسد الطريق المؤدي إلى إحدى المحافظات التي اتجه إليها صالح، حيث وقف مسلحون على جانب الطريق، وصعد آخرون الجبل لترصد الموقف.

وأكدت مصادر مطلعة على الحدث، أن صالح كان متجها لمسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب العاصمة، بعد عقد عهد مع الحوثيين الذين منحوه الأمان.

وأوضحت المصادر أن ذلك يبرر خروج صالح بسيارة واحدة مع مرافقيه، قبل أن يقطع الحوثيون الطريق عليه، ويجبرونه على النزول وإطلاق النار عليه وفق أوامر بلغتهم من القيادات بعد التواصل بالهاتف.