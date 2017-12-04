عبد ربه منصور: صنعاء انتفضت لعروبتها وسنمضي نحو النصر

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على عروب اليمن وأنها تسعى في الوقت الراهن لاستعادة مكانتها بين الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن صنعاء تمر خلال الفترة الحالية بمنعطف مصيري وحاسم يتطلب الوحدة والتماسك من قبل الشعب اليمني ، لتحقيق الانتصار على الجماعات الحوثية الإرهابية .

وشدد ” هادي ” على ضرورة التعاون ضد الحوثيين لتنفيذ الوصية الأخيرة لرئيس المقاومة الشعبية الراحل علي عبدالله صالح ، قائلاً ” هذا الشعب لا يستحق إلا الحياة الكريمة والعيش الكريم ” ، وحرص الرئيس اليمني على تقديم تعازيه للشعب بمقتل ” صالح ” .

وتابع حديثه قائلاً ” راهنت ولازلت أراهن على أبناء شعبنا الكريم في انحيازهم الأصيل للجمهورية والثورة وقيمها والحوار الوطني واليمن الاتحادي الجديد .. إن صنعاء انتفضت لعروبتها وستنتصر رغم كل شيء ، ستنتصر لا محالة ، وسنمضي نحو الانتصار وهذه ثقتنا بشعبنا ” .

وكان قد أعلن رئيس الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي عن اغتياله للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بدم بارد ، بعدما تم إعدامه ميدانياً بالإضافة إلى جماعة من أتباعه من قيادات المقاومة الشعبية .