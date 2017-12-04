بالفيديو .. تعليقات فكاهية للمواطنين بعد قرعة كأس العالم 2018

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريدات والمنشورات الطريفة بين المواطنين والمصريين، بعد إعلان نتائج سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، والتي أُقيمت في قصر الكرملين يوم الجمعة الماضي.

ونشر الشباب والمصريون على ” تويتر ” و ” فيسبوك ” تغريدات ساخرة من وقوع المنتخبين معاً، خاصةً أن الجمهور يؤمل في الفوز على مصر بسهولة ومحاولة العبور من خلالها إلى الدور الثاني.

وقال أحدهم: ” المصريين فرحانين بالسعودية والسعوديين فرحانين بمصر وروسيا وأوروجواي فرحانين بينا احنا الاتنين ” .

في حين أضاف آخر مقطعاً ساخراً من الإرهاق المتوقع لدفاع الأخضر مع الجناح المصري السريع محمد صلاح.

ونشر الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد كوميدية شهيرة للفنانَين محمد هنيدي وناصر القصبي ورسم علم البلدين عليها، خاصة من مسلسل ” طاش ما طاش ” وفيلم ” وش إجرام ” ، كما استخدم البعض لقطة للفنان أحمد آدم في فيلم ” القرموطي ” ولقطة لعادل إمام من فيلم ” مرجان أحمد مرجان ” .