بالصور.. قوات الأمن الخاصة و ” الخدمات الباكستانية ” في ” الشهاب 2 “

نايف السالم(صدى):

تشترك قوات الأمن الخاصة السعودية، اليوم الإثنين، مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني في تنفيذ المرحلة قبل النهائية للتمرين العسكري المشترك ” الشهاب 2 ” .

وتقوم الوحدات المتخصصة من الجانبين في هذه المرحلة بعمليات عسكرية تكتيكية متقدمة، بمشاركة مكافحة الإرهاب، وإبطال وإزالة المتفجرات، والمظليين، والمدرعات، ووحدات الإسناد الناري.

وتهدف المرحلة ما قبل النهائية للتمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية العالية لدى المشاركين، وتحقيق مجموعة من الاعتبارات المهمة، على رأسها دمج الخبرات بين قوات الأمن الخاصة السعودية والجيش الباكستاني.

يُذكر أن تمرين ” الشهاب 2 ” يختتم فعالياته نهاية الأسبوع الجاري في مناورات مشتركة تنفذ فيها جميع العمليات التي تم التدريب عليها، بمشاركة جميع الوحدات القتالية المشاركة بالتمرين، إضافة لوحدات الدعم اللوجستي.