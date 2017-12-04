نائب أمير نجران يقدم الورود للمواطنين خلال جولته التفقدية لمركز التفتيش بشليا

راشد آل شريه(صدى):

قام نائب أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بتوزيع الورود والبروشورات للقادمين للمنطقة خلال جولته التفقدية لمركز التفتيش بشليا.

واستقبل رجل مسن يقود سيارته، وفي أثناء تفقد نائب أمير نجران ميدانيا للتجهيزات المتوفرة في نقطة التفتيش والتي يعمل عليها أفراد مركز نقطة شليا،، ليوجّه الأمير، له سؤالا: ” كيف كان طريقك؟ ” ، ليرد عليه المواطن: ” طيب وكل شي زين ولله الحمد ” ، وألقى على مسامعه أبياتا شعرية.

وأكد الأمير تركي، على الدعم اللامحدود الذي يوليه القيادة لكافة القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك بتوفير الآليات والأفراد البشرية المدرّبة على أفضل سبل التقنية الحديثة، ما جعلها تقوم بدورها المناط بها في خدمة الدين ثم الملك والوطن.