أبرز ما ورد في كلمة هادي حول تطورات الاحداث في اليمن

فهمي محمد(صدى):

ألقي المشير عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، كلمة هامة إلى الشعب اليمني في الداخل والخارج .

ونشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابة الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أبرز ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية حول تطورات الاحداث في اليمن.

وجاءت كالتالي:

١-اليمن تمر بمنعطف مصيري وحاسم سيظهر فيها كل معدن صلب وجوهر اصيل، يكفي شعبنا اليمني هذه المعاناة التي سببتها له تلك العصابات الاجرامية. هذا الشعب لا يستحق الا الحياة الكريمة والعيش الكريم.

٢-لقد راهنت ولا زلت اراهن على أبناء شعبنا الكريم في انحيازهم الأصيل للجمهورية والثورة وقيمها، للحوار الوطني واليمن الاتحادي الجديد.

٣- ان صنعاء انتفضت لعروبتها وأنها ستنتصر رغم كل شيء، سننتصر لا محالة، سنمضي نحو الانتصار وهذه ثقتنا بشعبنا وبعدالة ما ندعو اليه.

٤- أعزي شعبنا اليمني العظيم في كل الشهداء في انتفاضة صنعاء وفِي المقدمة منهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل من قضى نحبه من ابطال القوات المسلحة وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الوطن ، وكذلك اسرة واقرباء وذوي الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

٥- ادعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لازالت ترزح تحت وطأة هذه المليشيات الاجرامية الإرهابية الى الانتفاض في وجهها ومقاومتها ونبذها وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عوناً وسنداً لهم، فقد وجهنا بذلك .

٦-ادعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية والحكومة الشرعية التي كانت وستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة الى صعدة.

٧- أحيي بكل اعتزاز وفخر نضالات الشرفاء الأحرار في القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الحرة.

٨- نحن معكم في خندق واحد، وهدف واحد، انها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية المتمرد.

٩-ليس امامنا جميعاً الا طريق واحد لا ثاني له، هو طريق سبتمبر واكتوبر والنظام الجمهوري والانتماء العروبي.

١٠-اتوجه إليكم بقلب متسامح وبإرادة صلبة لنفتح صفحة جديدة ولنخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس.

١١-تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابة السلالية الاجرامية والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة. يمن البناء والتنمية.

١٢-صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما هو عهد ابناءها بها، بفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا جميعاً، ودعم ومساندة اشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .