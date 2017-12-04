انتشار دبابات الحوثي على طريق مطار صنعاء بعد مقتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

شهد الطريق المؤدي إلى مطار صنعاء بعد ساعات من مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، انتشارًا لدبابات ميليشيا الحوثي.

واعترف زعيم الحوثيين، اليوم الإثنين، بارتكاب قواته جريمة قتل الرئيس علي صالح موجهًا التحية لمن وصفهم بـ ” شرفاء حزب المؤتمر ” .

وكان علي عبدالله صالح، قتل اليوم حينما اعترضت ميليشيا الحوثي الإيرانية موكبه أثناء خروجه من صنعاء، وتوجهه من الستين إلي سنحان؛ حيث تمت ملاحقته من قبل أطقم حوثية تقدر بـ20 مركبة عسكرية وعند وصوله قرب قرية الجحشي، تم إطلاق النيران نحو السيارات التي كان يستقلها صالح وقيادات حزبه.