فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثي الإيرانية يحتشدون أمام القصر الجمهوري لشن هجوم جديد على الحي السياسي وجامع الصالح، حيث شن التحالف العربي غارات على ميليشيات الحوثي شمالي صنعاء، بعد تجدد الاشتباكات في الحي السياسي وشارع الجزائر في العاصمة.

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي إن المعركة مع الحوثيين مستمرة ومقدسة، مشيرا إلى أن ” مواجهة ميليشيات الحوثي كانت الوصية الأخيرة لصالح ” .

ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن اليوم، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.