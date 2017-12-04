ثنائي ” النصر ” يستعد لكأس العالم

نواف السالم(صدى):

يستعد ثنائي نادي النصر يحيى الشهري ومحمد السهلاوي، لخوض فترة تأهيلية في مانشستر يونايتد الإنجليزي ، لللتأهل لمنافسات كأس العالم 2018 مع المنتخب.

أوقعت القرعة المنتخب مع روسيا البلد المستضيفة لكأس العالم 2018 ، إلي جانب اوروغواي ومصر.

وصرح تركي آل شيح رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن التحاق فهد المولد لمعسكر تأهيلي لنادي مانشستر يونايتد ويسبقه اللاعب أحمد الفريدي الإنجليزي وذلك ضمن اتفاقيات بين هيئة الرياضة والنادي الإنجليزي، مضيفًا أنه يرغب في تواجد لاعبيين سعوديين في الخارج، لخدمة مصلحة الكرة.