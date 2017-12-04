ترامب يتعاطف مع مستشاره السابق للأمن القومي: ” دمروا حياته “

واشنطن(صدى):

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أسفه إزاء مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي اعترف الأسبوع الماضي بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن محادثاته مع السفير الروسي لدى واشنطن سيرجي كيسلياك، التي أدت إلى العصف به من منصبة خلال الأشهر الماضية.

قال ترمب، خلال تصريحاته للصحفيين، إنه ” يشعر بالتعاطف الشديد تجاه الجنرال فلين ” ، واصفا طريقة التعامل مع مستشاره السابق بأنها ” غير منصفة ” ، مبررًا ذلك بعدم ملاحقة منافسته السابقة هيلاري كلينتون رغم أنها ” كذبت عدة مرات ” .

وتعتبر تصريحات ترامب للصحفيين هي الاخيرة في سلسلة ردود فعل على خلفية التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي بعدما اعترف فلين الجمعة بأنه كذب وأقر بأنه يتعاون مع المحققين.

وتعهد فلين، التعاون مع تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل لفريق حملة الرئيس الانتخابية مع محاولات روسية لحرف مسار الانتخابات العام الماضي لتصب في صالحه.

وكجزء من الاتفاق، اعترف الجنرال بأنه كذب على إف بي آي بشأن محادثاته مع السفير الروسي لدى واشنطن آنذاك.

وانتقد الرئيس الأميركي، اف بي آي خلال عطلة نهاية الأسبوع متهما إياه بالانحياز لصالح كلينتون خلال التحقيق العام الماضي بشأن استخدامها خادما خاصا لرسائل بريدها الالكتروني السرية. ولم يوجه مكتب التحقيقات الفدرالي اتهامات إليها في هذه القضية.