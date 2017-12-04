وزير السياحة اليمنى: قتل الحوثيين لـ ” صالح ” يثبت غدرهم وتبعيتهم لإيران

فهمي محمد(صدى):

قال وزير السياحة اليمنى، محمد عبد المجيد قباطى، إن الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، لم يدرك أن التعامل مع الحوثيين محفوف بالمخاطر، مشدداً على أن قتل الحوثيين لـ”صالح” يثبت غدرهم وتبعيتهم لإيران.

وأضاف ” قباطى ” ، خلال لقاء خاص له عبر فضائية ” eXtranews ” ، أن مقتل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح يثبت غدر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، وتابع: ” هذه الميليشيات عاشت وتربت فى إيران ” ، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية، عبثت بمقتنيات قصر ” صالح ” .